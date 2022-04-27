На Вінниччині затримали раніше судимого шахрая, який привласнив понад ₴300 000

Чоловік розробив злочинну схему привласнення коштів громадян під приводом продажу сільськогосподарської техніки. Після отримання грошей підозрюваний зникав.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, до поліції із заявою про злочин звернувся 27-річний мешканець м. Немирів. Чоловік повідомив, що до нього зателефонував невідомий, який представився менеджером з продажу сільгосптехніки, та запропонував йому відвідати виставку й придбати трактор.

Під час зустрічі зловмисник зловживаючи довірою потерпілого отримав від останнього кошти в сумі 312000 гривень. Після цього шахрай зник.

Вжитими заходами оперативники обласного управління карного розшуку та Вінницького районного управління поліції впродовж доби встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Ним виявився раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів 56-річний житель Запорізької області.

Правопорушника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно–обчислюваної техніки) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області