На Вінниччині затримали раніше судимого за підозрою у систематичному ґвалтуванні 17-річної доньки

2 листопада до поліції подзвонила  матір потерпілої дівчини і повідомила, що її колишній чоловік  вивіз   за межі міста в автомобілі та зґвалтував їх 17-річну дочку.

Неповнолітня розповіла поліцейським, що   батько впродовж року систематично вчиняв над нею сексуальне насильство, бив гумовим кийком та залякував.

Дівчина проживала з батьком та мачухою, її матір знаходиться на заробітках за кордоном. Неповнолітня навчається в одному з вишів. Через систематичні побої вона боялась раніше комусь розповісти про насильство. Після чергового зґвалтування потерпіла наважилась подзвонити своїй матері. Поліцейські затримали в процесуальному порядку 38-річного зловмисника, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Нарізі тривають слідчі дії, правоохоронці  готують матеріали для оголошення йому про підозру та обрання  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення систематичного сексуального насильства щодо неповнолітньої особи згідно ч. ст.152 Кримінального Кодексу України  зловмиснику  загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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