На Вінниччині затримали злочинну групу, яка вчинила озброєний розбійний напад на підприємця

Погрожуючи зброєю зловмисники відібрали у потерпілого 120 тисяч гривень. Трьох розбійників поліцейські затримали 22 червня ввечері відразу після вчинення злочину. Четвертому правопорушнику вдалось втекти, його оперативники затримали наступного дня у Київській області.

За словами начальника Головного управління Нацполіції поліції Вінниччини Івана Іщенка, до складу групи входило четверо чоловіків, двоє з низ раніше судимі за майнові злочини. Троє затриманих — жителі Київщини, один — проживає в селі де вчинено розбій. До злочину зловмисники ретельно та завчасно готувались.

Вони підшукали жертву, 21-річного жителя Житомирської області, який займається заготівлею худоби, і «заманили» його в одне із сіл Хмільницького району Вінницької області.

Під час зустрічі зловмисники напали на хлопця, побили його, погрожували ножем та зброєю. Відібравши сумку з грошима, кинулись втікати. На місці події поліцейські управління карного розшуку отримали оперативну інформацію про нападників та можливий напрямок руху.

Правоохоронцями орієнтовано усі наряди поліції Вінницької та суміжних областей. Вже за годину поліцейські Житомирщини зупинили автомобіль та двох чоловіків, схожих за отриманим орієнтуванням. Одного з правопорушників вінницькі оперативники затримали за місцем проживання у Хмільницькому районі Вінницької області, четвертого — на Київщині.

Зброя, автомобіль нападників та частина грошей потерпілого вилучена.

Зловмисники віком від 37 до 49 років, затримані. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання, щодо повідомлення їм про підозру учиненні злочину, передбаченого ч. 4, ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Таки злочин карається позбавленням волі терміном до 15 років з конфіскацією майна.

Затримані перевіряються на причетність до інших аналогічних злочинів на території України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області