На Вінничині матір зарізала сина, який лупцював і принижував її

У селі Джуринці на Вінничині трагічно загинув 30-річний чоловік. Його зарізала рідна матір.

Свідком родинної розправи стала сусідка: вона була у жінки в гостях, коли син Артур напідпидку повернувся додому.

Не соромлячись гості, чоловік почав лаяти та принижувати матір. Жінка декілька хвилин намагалася заспокоїти сина, аж раптом схопилася за кухонний ніж і встромила йому прямо в серце.

Один удар став для чоловіка смертельним: останніми його словами були Мамо, що ти наробила.

Шокована сусідка викликала швидку: коли ж приїхали правоохоронці, свідки почали переконувати, що чоловік закінчив життя самогубством.

– Перед прибуттям на місце скоєння самогубства обставини вказували на те що вбачаються ознаки злочину. Після цього відбулося затримання матері загиблого, – розповіли у поліції.

Сусіди не засуджують вчинок матері

Під час розмови з правоохоронцями матір зізналася, що вже понад сім років постійно терпіла знущання свого сина. Він ніде не працював, зловживав алкоголем і часто забирав у неї гроші.

Сусіди і родичі жінки не засуджують такий вчинок: вони також підтвердили, що горе-син так жорстоко знущався над матір’ю, що вона намагалася закінчити життя самогубством.

– Вона через нього і отравитися хотіла, і повішатися. Ми їй казали: Алло, що ти робиш, ну навіщо. Казала, що так уже сильно допікав, – розповіла сусідка.

У селі про жінку не кажуть нічого поганого: більше того, вона працювала, любила дітей, займалася самодіяльністю і обожнювала співати.

Чоловік підозрюваної також підтвердив, що рідний син постійно її кривдив.

Похорон і суд

Ховали 30-річного Артура односельці та родичі. Того ж дня відбулося судове засідання, де жінка отримала два місяці за ґратами, поки йтиме слідство.

Протягом всього засідання вбита горем матір не переставала плакати.

– Я що, ворог своєму здоров’ю – зараз на старість сидіти в тюрмі? Я не навмисно, я не ворог своїй дитині, щоб дитину поховали. Я не хотіла цього. Якось так ненароком воно вийшло.

Вдома у жінки залишилося двоє онуків, тепер їхнім вихованням займеться дідусь. За скоєне горе-матері загрожує 15 років ув’язнення. // ФАКТИ