На Вінничині затримали двох грабіжників, які завдали ножових поранень 80-річній жінці

Вночі, 25 березня, зловмисники в масках проникли до будинку літньої мешканки с. Тиманівка Тульчинського району, побили її та нанесли ножові поранення, вимагаючи гроші. Потерпіла віддала нападникам 15 тисяч гривень, після чого вони втекли. Вранці їх затримали поліцейські у місті Тульчин.

Зловмисники пробралися до помешкання пенсіонерки, яка проживала самотньо, вийнявши віконну раму. Вони розбудили бабусю, почали бити та вимагати гроші. Потерпіла показала де в будинку лежала частина заощаджень, решту коштів вона тримала при собі. Аби літня жінка віддала їм усе, один з нападників приставив їй ніж до горла, а потім завдав порізів. Зловмисники забрали 15 тисяч гривень та втекли.

Потерпіла бабуся після нападу кілька годин оговтувалася від страху і лише згодом подзвонила в поліцію. Слідчо-оперативна група поліції на місці події провела першочергові слідчі дії, вилучила речові докази, зокрема, слідову інформацію. Пенсіонерка детально описала своїх кривдників, що допомогло поліції у їх розшуку.

За словами начальника Тульчинського районного відділу поліції Василя Костишина, під ранок поліцейські затримали обох зловмисників у Тульчині.

Затримані молодики віком 29 та 27 років є мешканцями цього ж району. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідство готує матеріали для оголошення їм про підозру у вчиненні розбійного нападу згідно ч.3 ст.187 КК України (розбій) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За такий злочин їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області