На Виннитчине девушку ударили ножом более 30 раз. Подозреваемый в убийстве найден повешенным

Убийство в Виннице совершено в среду. Правоохранители сообщили, что быстро установили личность возможного злоумышленника.

В Виннице в среду, 25 августа, в одной из квартир найдена убитой 20-летняя жительница Тульчанского района, которая снимала комнату. На теле девушки было свыше 30 ножевых ранений. Тело девушки обнаружила хозяйка квартиры.

Полицейские нашли улики и на протяжении часа смогли установить личность подозреваемого. Позже возможный убийца был найден повешенным у себя дома в Жмеринском районе, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

Правоохранители выяснили, что преступление в квартире совершено 25 августа около 21:00. Полицейские нашли свидетеля, видевшего мужчину, который в этот день стучался в двери жилья.

Копы выяснили, что возможным злоумышленником является 32-летний житель Жмеринского района. Когда правоохранители приехали к подозреваемому домой, то узнали, что он повесился.

Начато производство по ст. 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»).

Напомним, в Украине за умышленное убийство одного человека грозит от семи до 15 лет лишения свободы. // УНИАН