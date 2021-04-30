На Віннниччині учасники організованої групи привласнили майже ₴800 тисяч державних коштів

Слідчі-детективи обласного главку поліції Вінниччини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). 30 квітня матеріали справи з обвинувальними актами, фігурантами якої є восьмеро осіб, направлені на розгляд до суду.

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Солдатова, слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з поліцейськими Управління стратегічних розслідувань задокументували діяльність організованої злочинної групи, члени якої на підставі підроблених документів отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Таким чином зловмисники привласнили майже 800 тисяч гривень державних коштів.

11 квітня шістьом зловмисникам слідчі оголосили про підозру. В процесі слідства встановлено причетність до злочинної діяльності та оголошено про підозру ще двом особам. Під час проведення у фігурантів санкціонованих обшуків поліцейські вилучили речові докази.

Учасникам організованої злочинної групи загрожує покарання — до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області