На Вінниччині член благодійної організації продавав автівки, ввезені для ЗСУ

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру жителю Вінниччини у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, член однієї з благодійних організацій за попередньою змовою з групою осіб у лютому-березні 2023 року намагався здійснити фактичний продаж гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, завезених цією благодійною організацією з Європи.

Підозрюваний на початку березня отримав в якості завдатку за продаж двох автомобілей 8 тис. грн.

Загалом правопорушник мав на меті продати 12 автівок гуманітарної допомоги вартістю щонайменше 13 тис. 300 євро.

Під час проведених санкціонованих обшуків вилучено 10 автомобілей, документи що підтверджують ввезення гуманітарної допомоги у вигляді легковиків, сфабриковані акти про передачу транспортних засобів військовим під виглядом гуманітарної допомоги на безоплатній основі, іншу документацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому. Вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин та фігурантів вчиненого правопорушення.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури