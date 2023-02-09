На Вінниччині члени ОЗГ вчинили низку крадіжок грошей та майна на 450 000 гривень

«Спеціалізувались» на крадіжках грошових коштів та дорогоцінних металів.

8 лютого слідчі слідчого управління обласного главку поліції повідомили про підозру трьом учасникам злочинної групи, які наприкінці 2021 року вчинили ряд крадіжок грошових коштів та майна на 450 000 гривень. Оперативний супровід здійснюють поліцейські Управління карного розшуку за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що організував злочинну групу 43-річний мешканець м. Вінниця. Чоловік разом зі своїми спільниками, вінничанами віком 29 та 53 років, викрали із офісного приміщення приватного підприємця 2 000 доларів США та майже 350 000 гривень, а також дорогоцінні вироби з жовтого металу світових брендів з будинку жительки Агрономічної територіальної громади.

Один із спільників раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За словами заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Едгара Папікяна, з’ясувалось, що підозрювані заздалегідь планували вчинення крадіжок та ретельно готувались до них. Вони розподіляли між собою ролі, вживали заходів конспірації з метою недопущення їх викриття сторонніми особами, попередньо обстежували територію, прилеглу до об’єків своїх злочинів, можливі шляхи підходу та відходу з місця вчинення кримінального правопорушення. Використовуючи інструменти зловмисники через вікна проникали всередину до приміщень, звідки викрадали кошти та майно. Третій співучасник спостерігав та контролював обстановку ззовні. З місця події вони зникали на автомобілі.

Слідчими ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками Управління карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД за місцями проживання підозрюваних проведені санкціоновані обшуки. В ході процесуальних дій поліцейські вилучили рації, відмички, камери прихованого відеоспостереження та інші речові докази.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка вчинена в особливо великих розмірах організованою групою). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області