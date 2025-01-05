На Вінниччині чоловік у нетверезому стані викрав авто та скоїв на ньому ДТП

Подія сталась у Джулинській територіальній громаді. 33-річний раніше судимий місцевий житель незаконно заволодів транспортним засобом ВАЗ 2110, який належить 70-річному заявнику. Будучи напідпитку, зловмисник на викраденому авто допустив зіткнення з Volkswagen Passat. Після цього правопорушник залишив місце ДТП, пересів на пасажирське місце й зачинився зсередини.

Правоохоронці виявили чоловіка у цьому ж населеному пункті. Результат освідування показав 1,07 проміле алкоголю в організмі.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке правопорушення передбачене покарання – від 3 до 5 років позбавлення волі. Також поліцейські склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та ДТП.

Відділ комунікації поліції Вінницької області