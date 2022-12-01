На Вінниччині чоловіка судитимуть за вимагання із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження

Прокурором Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт у кримінальному провадженні, стосовно чоловіка, який обвинувачується у вимаганні чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження (ч. 4 ст. 189 КК України). Обвинувачений з 2018 року перебував у розшуку та був затриманий правоохоронцями в жовтні 2022 року.

Досудовим слідством установлено, що у січні 2018 року обвинувачений, за попередньою змовою із двома раніше знайомими особами, спланували свої подальші дії, направлені на залякування та спонукання вінницького підприємця віддати грошові кошти в сумі 50000 доларів США.

Реалізуючи спільний умисел, 26.01.2018 близько 22 години, будучи озброєними вогнепальною зброєю, ножем та газовим балончиком з вмістом газу сльозогінної дії, біля гаража підприємця, напали на нього. Проте, потерпілий здійснив неочікуваний для нападників опір.

Не бажаючи бути викритими обвинувачений із співучасниками з місця злочину зникли, забравши із собою пістолет.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури