На Вінниччині чоловіка, який вбив свою співмешканку, засудили до 13 років ув’язнення

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На підставі зібраних поліцією доказів, Немирівський районний суд визнав винним 35-річного обвинуваченого у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що трагічна подія сталась в ніч з 31 липня на 1 серпня 2022 року у Вінницькому районі. Зловмисник, його 27-річна співмешканка разом із трьома дітьми: 9-місячним немовлям та 4 і 6 років повертались додому від знайомих. Між парою виникла суперечка, під час якої чоловік наніс удари кулаками жінці в голову. Побачивши, що співмешканка зомліла та не подавала ознак життя, чоловік заніс дітей додому, а сам повернувся на місце події та заховав її тіло у скирті соломи. Згодом, аби приховати злочин, він за допомогою будівельної тачки перевіз тіло жінки на територію їхнього домоволодіння, де закопав у купі гною.

чоловіка, який вбив свою співмешканку, засудили до 13 років ув’язнення

Щоб відвести від себе підозру, чоловік вигадав легенду про те, що напередодні його жінка поїхала до міста та не повернулась.

Правоохоронці провели ряд оперативних заходів для розшуку зниклої й встановили, що упродовж останніх днів жінка не залишала територію села. Отримана інформація суперечила попереднім поясненням чоловіка зниклої. Під час повторного опитування щодо обставин події зловмисник почав плутатись у показах. Згодом підозрюваний зізнався у скоєнні злочину та показав, де заховав тіло убитої.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України, суд першої інстанції засудив чоловіка до 13 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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