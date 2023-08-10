На Вінниччині чоловіка, який вбив свою співмешканку, засудили до 13 років ув’язнення

На підставі зібраних поліцією доказів, Немирівський районний суд визнав винним 35-річного обвинуваченого у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що трагічна подія сталась в ніч з 31 липня на 1 серпня 2022 року у Вінницькому районі. Зловмисник, його 27-річна співмешканка разом із трьома дітьми: 9-місячним немовлям та 4 і 6 років повертались додому від знайомих. Між парою виникла суперечка, під час якої чоловік наніс удари кулаками жінці в голову. Побачивши, що співмешканка зомліла та не подавала ознак життя, чоловік заніс дітей додому, а сам повернувся на місце події та заховав її тіло у скирті соломи. Згодом, аби приховати злочин, він за допомогою будівельної тачки перевіз тіло жінки на територію їхнього домоволодіння, де закопав у купі гною.

Щоб відвести від себе підозру, чоловік вигадав легенду про те, що напередодні його жінка поїхала до міста та не повернулась.

Правоохоронці провели ряд оперативних заходів для розшуку зниклої й встановили, що упродовж останніх днів жінка не залишала територію села. Отримана інформація суперечила попереднім поясненням чоловіка зниклої. Під час повторного опитування щодо обставин події зловмисник почав плутатись у показах. Згодом підозрюваний зізнався у скоєнні злочину та показав, де заховав тіло убитої.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України, суд першої інстанції засудив чоловіка до 13 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області