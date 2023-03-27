На Вінниччині державний реєстратор вимагав та отримав ₴45 тис. хабаря за реєстрацію договорів оренди земельних ділянок

Прокурором Немирівської окружної прокуратури повідомлено про підозру державному реєстратору відділу з питань організації надання адміністративних послуг однієї із селищних рад Вінницького району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

За даними слідства, 49-річний державний реєстратор, будучи службовою особою, висловив вимогу та у подальшому одержав неправомірну вигоду від громадянина, який не мав довіреності на представництво інтересів орендаря чи орендодавця для проведення державної реєстрації 30 договорів оренди земельних ділянок із кадастровими номерами. Свою послугу він оцінив у 45 тис. грн.

Одержавши неправомірну вигоду, державний реєстратор віддав громадянину зареєстровані договори оренди земельних ділянок із кадастровими номерами та витяги із Державного реєстру прав на нерухоме майно про їх державну реєстрацію. Після чого був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчим суддею задоволено клопотання прокурора, та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Примітка: ч. 1 ст. 368 КК України, – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, – карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури