На Вінниччині держреєстратор незаконно зареєстрував 66 га земель за фізичними особами

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області повідомлено про підозру державному реєстратору відділу економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою однієї із сільських рад Могилів-Подільського району Вінницької області у вчиненні несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї та зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства підозрюваний, маючи індикатор доступу до Реєстрів, виданий Державним підприємством «Національна інформаційна система», з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» прийняв незаконне рішення про державну реєстрацію права власності за фізичними особами 33 земельних ділянках площею 66 га, які розташовані поза межами населених пунктів Могилів-Подільського району на підставі підроблених документів, в результаті чого вони незаконно вибули із власності держави.

Відповідно до висновку земельно-оціночної експертизи експертною установою встановлені збитки державі на суму майже 2 млн 200 тис. грн.

За вчинення інкримінованих злочинів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури