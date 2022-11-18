На Вінниччині дії керівниці підприємства завдали збитків на суму понад 1 200 000 гривень

55-річна директорка підприємства, через неналежне виконання службових обов’язків, на одному зі складів жмеринського товариства спричинила нестачу понад 40 тонн продукції на загальну суму понад мільйон двісті тисяч гривень.

Слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва прокуратури області повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість).

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що директорка підприємства особисто займалась укладанням договорів купівлі – продажу продукції та прийманням її на склад. Протягом 2018–2020 років вона жодного разу не проводила інвентаризацію продуктів, що згідно з чинним законодавством є обов’язковим та не контролювала їх наявність.

Таким чином, понад 40 тонн продукції, яка згідно накладної документації мала зберігатися у складському приміщенні – фактично відсутня.

Своїми діями керівниця завдала збитків товариству на загальну суму 1 мільйон 291 тисячу гривень.

За вчинення такого правопорушення підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області