На Вінниччині до 15 років позбавлення волі засуджено зловмисника, який викрав та зґвалтував 11-річну дівчинку

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи ювенального прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури та визнав винуватим 57-річного місцевого жителя у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 2 ст. 146, ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153 КК України).

Прокурором доведено, що у вересні 2021 року у вечірній час на центральній вулиці одного з сіл району чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зустрів знайому йому 11-річну дівчинку, силою посадив її у власний мотоцикл та привіз до свого будинку.

Там обвинувачений, використовуючи безпорадний стан дитини, вчинив стосовно неї дії сексуального характеру. Потерпіла внаслідок свого віку та відсутності розуміння характеру і значення протиправних дій, не могла протидіяти зловмиснику та чинити йому опір.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів 22.02.2023 підсудного судом визнано винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 15 років позбавлення волі. Також його дані внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури