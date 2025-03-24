На Вінниччині двох киян засуджено за вбивство та його приховування

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури 27-річного жителя Київщини засуджено за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) до 11 років позбавлення волі, а його 22-річного земляка за приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України) до 1 року 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у жовтні 2023 року, в одному із сіл Погребищенської територіальної громади, обвинувачений вбив чоловіка, а його знайомий допоміг позбутися тіла потерпілого.

Трагедія сталася у будинку місцевого жителя, який запросив на застілля своїх знайомих. Під час вживання алкогольних напоїв між гостям виник словесний конфлікт. Один із обвинувачених почав бити руками і ногами потерпілого, який втратив рівновагу і впав. Зловмисник, бажаючи заподіяти смерть чоловіка, руками здавив його шию та не відпускав до тих пір, поки той не перестав дихати.

Надалі зловмисник разом з товаришем, щоб приховати сліди злочину, перенесли тіло до занедбаної жомової ями, а згодом, знищивши сліди злочину у будинку, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене протиправне діяння та укриття його слідів, на гужовому транспорт відвезли небіжчика до лісопосадки і закопали його поміж дерев.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало слідче управління ГУНП у Вінницькій області.

На цей час вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури