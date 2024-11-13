На Вінниччині двоє зловмисників обікрали заклади торгівлі та офісні приміщення майже на ₴700 тис.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за обвинуваченням у вчиненні крадіжок за попередньою змовою групою осіб, поєднаною з проникненням у приміщення, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Двоє спільників обвинувачуються в тому, що з квітня по серпень 2024 року здійснювали крадіжки із закладів торгівлі та офісних приміщень у Вінниці та Вінницькому районі. Вони проникали до приміщень шляхом пошкодження замків вхідних дверей і брали оргтехніку та гроші з каси.

Встановлено сім епізодів вчинення ними злочинів, внаслідок яких потерпілим заподіяно майнову шкоду на суму майже сімсот тисяч гривень.

За інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури