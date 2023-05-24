на вінниччині небайдужі громадяни допомогли поліцейським затримати двох раніше судимих грабіжників

23 травня у м. Вінниці та в Гайсинському районі працівники торговельних закладів затримали двох зловмисників, які пограбували кіоск та магазин. Поліцейські задокументували правопорушення та ідентифікували осіб, причетних до злочинів. За вчинення пограбувань в умовах воєнного стану, чоловікам загрожує покарання – до 10 років позбавлення волі.

У м. Вінниця злочин стався близько 8 години на території Центрального ринку по вулиці Коцюбинського. Невідомий чоловік, підійшовши до одного з торговельних кіосків, забрав з прилавка мобільний телефон та намагався втекти. Зловмисника одразу ж затримав продавець сусіднього кіоску разом із відвідувачами ринку. Працівники Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції, які прибули на місце події, задокументували злочин та встановили особу зловмисника. Ним виявився 55-річний раніше судимий за майнові злочини вінничанин.

Аналогічне правопорушення скоєно того ж вечора у м. Ладижин. Близько 21 години у приміщенні магазину по вулиці Будівельників 34-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, забрав з прилавка алкогольні напої та продукти й почав втікати. Його наздогнав охоронник магазину та затримав правопорушника до приїзду слідчо-оперативної групи Відділення поліції № 3 Гайсинського районного управління поліції. Зловмисник раніше судимий за майнові та наркозлочини.

Речові докази у правопорушників вилучені.

Слідчими вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

За цими фактами поліцією розпочато досудові розслідування за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Відділ комунікації поліції Вінницької області