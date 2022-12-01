На Вінниччині нетверезий водій вчинив смертельну ДТП (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 29 листопада у Могилів-Подільському районі. Внаслідок зіткнення автомобіля BMW з деревом один з пасажирів отримав тілесні ушкодження несумісні з життям. Ще один пасажир травмувався. Водій затриманий в процесуальному порядку. Слідчі встановлюють обставини та причини події.

Аварія сталась близько 8.26 години на автодорозі «Ямпіль – Велика Кісниця» неподалік від м. Ямпіль.

За попередньою інформацією слідства, 32-річний водій автомобіля BMW, житель м. Ямпіль, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом.

В результаті аварії від отриманих травм 27–річний пасажир автомобіля, мешканець Ямполя помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Тілесні ушкодження отримав ще один пасажир, 30-річний житель м. Ямпіль, якому було надано медичну допомогу.

На момент вчинення автопригоди кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Проведеним оглядом на стан сп’яніння в організмі водія виявили 1, 49 проміле алкоголю.

Водій затриманий в процесуальному порядку й перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі слідством вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом слідством розпочато розслідування за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачено покарання – до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області