На Вінниччині охоронець підприємства завдав чисельних ножових поранень напарнику через те, що той спав на роботі

Потерпілий наразі перебуває в лікарні, а затриманий – в ізоляторі тимчасового тримання. За вказаний злочин зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.

18 жовтня до реанімаційного відділення з чисельними ножовими пораненнями був доставлений 72-річний чоловік. Встановлено, що він працює охоронцем на підприємстві в одному з селищ Турбівської територіальної громади. З його слів, тілесні ушкодження він отримав під час зміни від 35-річного напарника через те, що той побачив його сплячим. Між чоловіками виник конфлікт, а надалі зловмисник завдав потерпілому удари ножем в область грудної клітини й пішов.

На ранок пораненого виявив інший працівник, який і викликав швидку. Лікарі повідомили про подію в поліцію. Невдовзі нападника розшукали працівники Управління карного розшуку та оперативники відділу поліції №4 Вінницького райуправління поліції неподалік місця скоєння злочину.

Зловмисника затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За вказаним фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

За процесуального керівництва прокуратури вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області