На Вінниччині організатори «колл-центру» спеціалізувались на підробці ПЛР-тестів та документів для незаконного виїзду за кордон

Організатори злочину за допомогою «колл-центру» спільно із медичними працівниками вчиняли несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах. Зловмисники займались виготовленням та збутом ПЛР-тестів, сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної хвороби, що містять ознаки підробки. Такі дії караються позбавленням волі до шести років.

Викрили злочинну схему працівники відділу протидії кіберзлочинам спільно з поліцейськими Вінницького районного управління поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРДу під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури.

За попередньою інформацією слідства, 33-річна власниця «колл-центру», жителька м. Вінниця, спільно із 35-річним вінничанином за попередньою змовою із медичними працівниками вчиняли несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах. Організатори за грошову винагороду у розмірі 500 гривень пропонували громадянам отримали ПЛР-тест міжнародного зразка. Поліцією зафіксовано понад 50 фактів таких «угод».

За місцями проживання організаторів та у офісних приміщенням поліцейськими проведено санкціоновані обшуки, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, печатки, 2 предмети ззовні схожі на пістолети, канабіс понад 200 набоїв різного калібру та інші докази злочинної діяльності.

Вилучено направлено на експертизи.

Також за результатами проведених заходів, встановлено причетність зловмисників до підробки документів для виїзду за кордон в умовах війни, а саме військових квитків для чоловіків призовного віку орієнтовною вартістю 2000 доларів США, які реалізовувались в мережі Інтернет. Крім того виявлено факти шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, які полягали у створенні «фейкових» інтернет-магазинів з продажу комп’ютерної, побутової техніки на яких покупці здійснювали повну або ж частково оплату товару, однак товар або ж кошти за нього не отримували. Для залучення більшої аудиторії інтернет-користувачів працівниками «колл-центру» здійснювали рекламування та створення «фейкових» відгуків шахрайських ресурсів в мережі Інтернет.

Слідством встановлюється коло осіб, причетних до злочину.

За цим фактом поліцією розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Такий злочин карається ув’язненням до 6 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області