На Вінниччині п’яний водій вантажівки із 2,18 проміле пропонував поліцейському ₴50000 хабаря

18 жовтня на території Городківської територіальної громади поліцейський офіцер зупинив вантажівку, водій якої запропонував правоохоронцю хабар 50 000 грн за непритягнення до адміністративної відповідальності. Поліція розпочала досудове розслідування.

Близько 15.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що водій однієї з вантажівок нетверезий. Під час реагування на повідомлення поліцейський офіцер Городківської територіальної громади Тульчинського району зупинив вантажівку «Volvo-420» з причепом, якою керував 52-річний житель міста Одеси. У ході спілкування з водієм правоохоронець виявив у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідування чоловіка показав наявність в його організмі 2,18 проміле алкоголю.

Під час складання адмінматеріалів одесит намагався «домовитись» з поліціянтом та почав пропонувати йому 50 000 тисяч гривень аби уникнути адміністративної відповідальності. Офіцер неодноразово попереджував правопорушника про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, але чоловік продовжував наполягати.

Задокументувала правопорушення слідчо-оперативна група Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції.

Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.

За цим фактом слідством розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання до 4 років позбавлення волі.

Також, відносно водія поліцейський склав протоколи за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП та ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП.

Відділ комунікації поліції Вінницької області