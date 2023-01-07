На Вінниччині п’яний водій за 17 000 гривень намагався відкупитись від поліцейських

5 січня під час проведення профілактичних заходів працівники Хмільницького районного відділу поліції зупинили водія автомобіля «ВАЗ». Будучи напідпитку, порушник за непритягнення до адміністративної відповідальності почав пропонувати поліцейським кошти.

Автомобіль «ВАЗ» під керуванням 41-річного мешканця Хмільницької територіальної громади інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили близько 8 години у місті Хмільник на вулиці І. Богуна.

Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. При освідуванні у нього виявили 0,83 проміле алкоголю.

За не складання протоколу чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 17 000 гривень.

Правоохоронці попереджали його про кримінальну відповідальність за пропозицію хабаря, але він продовжував наполягати.

Для подальшого документування правопорушення поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

За цим фактом слідством розпочато розслідування провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

За керування у стані сп’яніння поліцейські на правопорушника склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області