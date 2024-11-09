На Вінниччині перекрито канал надходження наркотиків до установи виконання покарань

Організував наркотрафік до місць позбавлення волі 33-річний уродженець Житомирської області, який на Вінниччині відбуває покарання за вимагання та наркозлочини. Двоє його спільників, дружина та знайомий, перебували на волі. Вони відповідали за пошук заборонених речовин і відправлення їх до тюрми, маскуючи психотропи у посилках.

За інформацією слідчого управління, злочинною діяльністю фігуранти займались кілька місяців.

46-річний фігурант займався пошуком і придбанням амфетаміну та PVP-солей. 45-річна жінка фасувала психотропи, ховала їх у речі та продукти, які згодом відправляла чоловікові до тюрми. Отримані заборонені речовини організатор наркотрафіку в подальшому розповсюджував серед засуджених у місці відбування покарання.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів, та в установі виконання покарань, слідчі й оперативники вилучили докази їх злочинної діяльності.

За цим фактом слідчі слідчого управління розслідують провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Оперативний супровід досудового розслідування здійснюють працівники Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, спільно з оперативними підрозділами державних установ” Стрижавська виправна колонія (№81)” та “Вінницька виправна колонія ( №86).

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури усім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру. Двом з них суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області