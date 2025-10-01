На Вінниччині перекрито канал постачання наркотиків до місць позбавлення волі

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам, які організували канал постачання наркотичних засобів в одну із установ виконання покарань на Вінниччині (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 36-річний засуджений, за допомогою мобільного телефону домовлявся із двома своїми спільниками, які перебувають на волі, про пересилку поштовими відправленнями наркотичного засобу у виправну колонію. У подальшому він збував його іншим ув’язненим.

У ході санкціонованих обшуків у фігурантів вилучено наркотичні засоби, мобільні телефони, банківські картки, ваги, фасувальні пакети.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні та оперативний супровід – ГУНП у Вінницькій області

Примітка: нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури