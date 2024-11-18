На Вінниччині покидьок вчинив розбійний напад та зґвалтував 83-річну жінку

Вранці 16 листопада до поліції надійшло повідомлення від 56-річної дочки, яка виявила свою матір з тілесними ушкодженнями. Причетного до особливо тяжкого злочину затримали за місцем його проживання. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські відділу поліції № 3 Вінницького райуправління встановили та розшукали причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 47-річний односелець, який ввечері 15 листопада розбивши вікно поруч із вхідними дверима, проник до будинку потерпілої. Побачивши пенсіонерку в одній із кімнат будинку нападник наніс їй тілесні ушкодження та зґвалтував. Після скоєного зловмисник викрав особисті речі жінки та втік.

Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні затриманого, слідчі вилучили докази його причетності до розбійного нападу. Відомо що зловмисник раніше судимий за аналогічний злочин та маючи непогашену судимість знову вчинив особливо тяжкий злочин.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій з метою заволодіння чужим майном поєднаний із насильством небезпечним для життя та здоров’я особи, поєднаний з проникненням у житло, вчинене в умовах воєнного стану). За такий злочин передбачено покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області