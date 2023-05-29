На Вінниччині поліцейські встановили зловмисника, причетного до підпалу авто

27 травня 50-річний житель Шпиківської територіальної громади підпалив автомобіль Daewoo Lanos, припаркований поруч з домоволодінням потерпілого. За таке правопорушення чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Того ж дня близько 7.00 до поліції звернувся 62-річний житель Вінницького району та повідомив, що його автомобіль, який він напередодні припаркував біля власного будинку у селі Шершні Сутисківської територіальної громади, згорів вщент. Потерпілий зазначив, що напередодні загоряння поруч зі своїм автомобілем бачив невідомого йому чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Вінницького райуправління поліції та рятувальники.

За попередньою інформацією слідства, причиною займання автомобіля став підпал. Поліцейські менш ніж за годину встановили правопорушника. Ним виявився 50-річний мешканець Шпиківської територіальної громади.

Причини такого вчинку зловмисник повідомити не зміг. Тривають слідчі дії.

За цим фактом поліцією розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна). Слідством вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. За таке правопорушення чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області