на вінниччині поліцейські затримали водія, котрий травмував трьох пішоходів

9 лютого у м. Хмільник водій перебуваючи за кермом автомобіля Opel Vivaro виїхав на тротуар та травмував трьох пішоходів. Водій поміщений до ізолятора тимчасового тримання, йому загрожує до 3-х років позбавлення волі.

Близько 15.30 у Хмільнику 49-річний водій автомобіля Opel Vivaro рухаючись через перехрестя не змінив напрямку руху та виїхав на тротуар, де допустив наїзд на трьох пішоходів. Потерпілими виявились жительки м. Хмільник віком від 15 до 20 років.

Пішоходів, які постраждали у автопригоді, госпіталізовано до місцевої лікарні.

Від проходження освідування на місці події водій відмовився. У кермувальника відібрано зразки крові для дослідження.

Наразі правопорушник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Водію повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області