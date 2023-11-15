На Вінниччині поліцейські затримали зловмисника, який пограбував жінку

14 листопада оперативники розшукали та затримали зловмисника, який відібрав мобільний телефон у жінки. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Як розповів начальник відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Сергій Синявський, 14 листопада до поліції звернулась 41-річна жителька м. Вінниця з повідомлення про пограбування. За словами потерпілої, незнайомий чоловік підійшов до неї й силоміць відібравши телефон з рук, втік з місця події.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили та затримали 40-річного раніше судимого грабіжника. Зловмисник ще не встиг розпорядитись викраденим.

Речовий доказ – телефон, у чоловіка вилучено.

Підозрюваний затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення зловмиснику загрожує покарання – до 10 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області