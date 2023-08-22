На Вінниччині поліція та СБУ ліквідували чергову військкоматну схему ухилення від мобілізації

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Затримання 52-річного службовця районного центру комплектування проводили слідчі обласного главку поліції спільно з оперативниками Служби безпеки України у Вінницькому районі за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Євгена Кронівця, командир одного із відділень пропонував військовозобов’язаним чоловікам «купити» у нього частково заповнені бланки повісток, щоб предʼявляти їх представникам ТЦК, видаючи за справжні. Таким чином військовозобовʼязані мали змогу ухилитися від мобілізації.

на вінниччині поліція та сбу ліквідували чергову схему ухилення від мобілізації: посадовця рцк затримали на хабарі

52-річного зловмисника затримали після зустрічі зі своїм «клієнтом». За 2000 тисячі доларів США службовець продав 68 підписаних та проштампованих бланків повісток.

на вінниччині поліція та сбу ліквідували чергову схему ухилення від мобілізації: посадовця рцк затримали на хабарі

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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