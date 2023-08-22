На Вінниччині поліція та СБУ ліквідували чергову військкоматну схему ухилення від мобілізації

Затримання 52-річного службовця районного центру комплектування проводили слідчі обласного главку поліції спільно з оперативниками Служби безпеки України у Вінницькому районі за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Євгена Кронівця, командир одного із відділень пропонував військовозобов’язаним чоловікам «купити» у нього частково заповнені бланки повісток, щоб предʼявляти їх представникам ТЦК, видаючи за справжні. Таким чином військовозобовʼязані мали змогу ухилитися від мобілізації.

52-річного зловмисника затримали після зустрічі зі своїм «клієнтом». За 2000 тисячі доларів США службовець продав 68 підписаних та проштампованих бланків повісток.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області