На Вінниччині поліція викрила зловмисника, який збував боєприпаси, привезені з фронту

Затримали зловмисника 8 травня під час спроби реалізації трьох сотень набоїв до автоматичної зброї, 4-х гранат та запалів до них. Тривають заходи щодо встановлення кола осіб, яким правопорушник міг продати зброю привезену з зони бойових дій.

За словами заступника начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Олександра Остроглядова, інформація про те, що 32-річний житель смт Іллінці шукає покупців на зброю та боєприпаси, була взята в розробку оперативниками та успішно реалізована. Документували протиправну діяльність раніше судимого за аналогічний злочин «ділка», оперативники Відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції спільно з колегами з Управління карного розшуку та працівниками УСБУ за процесуального керівництва Немирівської окружної прокуратури.

Під час обшуків поліцейські виявили схрон, де зловмисник переховував Снайперську гвинтівку Драгунова, близько 3 500 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм, гранати з запалами, тротилові та димові шашки.

У його автомобілі слідчі вилучили тротилову шашку з детонатором та магазин до автомата Калашникова.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Такий злочин карається позбавленням волі терміном до семи років.

Він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області