На Вінниччині поліцйеські розшукали водія, який збив п’ятьох пішоходів та втік з місця ДТП

Поліцейські Жмеринського районного відділу поліції розшукали автомобіль та водія, який 24 січня здійснив наїзд на п’ятьох пішоходів та зник з місця події. Внаслідок автопригоди одну особу госпіталізовано до лікарні. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.

Автопригода сталась 24 січня. Водій рухаючись по автодорозі сполученням Лука-Барська–Біликівці–Жмеринка–Ямпіль здійснив наїзд на п’ятьох пішоходів, які рухались у зустрічному напрямку, та зник з місця пригоди. До поліції повідомили очевидці аварії.

Внаслідок автопригоди 34-річну жінку з отриманими травмами поміщено до місцевої лікарні. Інші потеріплі не госпіталізовувались.

В ході проведення оперативних заходів поліцейські розшукали та встановили водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди.

Правопорушником виявився 37-річний житель Жмеринського району.

Автомобіль Hyundai, на якому рухався чоловік, розшукано та поміщено на арештмайданчик.

Поліцією призначено ряд експертиз після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення чоловікові загрожує до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Відділ комунікації поліції Вінницької області