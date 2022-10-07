На Вінниччині помістили до СІЗО «кримінального авторитета», який організував рейдерське захоплення підприємства

Слідчі слідчого управління обласного главку повідомили про підозру жителю Вінницької області, який у злочинному світі позиціонується як «кримінальний авторитет», у незаконному заволодінні часток статутного капіталу цукрового заводу. Вінницький міський суд обрав чоловіку запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 41 мільйон гривень. Досудове розслідування триває.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, 58-річний уродженець Вінницької області, який у злочинному світі позиціонує себе як «кримінальний авторитет», сприяв незаконному заволодінню частками статутного капіталу одного із цукрових заводів області.

До своєї злочинної діяльності зловмисник залучив 7-х осіб та розприділив між ними ролі. Аби втілити злочинний план чоловік разом зі спільниками використовуючи підроблені документи за допомогою кількох нотаріусів Київської та Вінницької областей здійснив відчудження двох часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. Сума завданих збитків становить 41 138 000 гривень.

Викрили злочинну схему слідчі слідчого управління обласного главку поліції.

Чоловік раніше судимий за майнові та насильницькі злочини. Наразі слідством скеровано до суду обвинувальні акти відносно чоловіка щодо створення незаконних збройних формувань та службового підроблення.

Зловмиснику повідомлено про підозру. Слідчий суддя Вінницького міського суду обрав для підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 41 138 000 гривень.

За даним фактом слідством здійснюється досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області