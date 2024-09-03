На Вінниччині посадовицю одного з КП підозрюють у розтраті понад 450 тисяч гривень

Зловживаючи своїм службовим становищем керівниця організувала внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та привласнення грошей в особливо великих розмірах. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з травня 2019 по грудень 2022 60-річна директорка одного з комунальних закладів області вчиняла корупційний злочин.

Зловживаючи своїм службовим становищем, правопорушниця створила всі умови для фіктивного працевлаштування співробітника.

Жінка особисто затверджувала табелі з недостовірною інформацією про нібито відпрацьовані робочі дні. На підставі підроблених документів «формальному» працівнику щомісяця нараховувалась заробітна плата на банківську картку, до якої посадовиця мала повний доступ.

Своїми протиправними діями посадовиця завдала Вінницькій обласній раді збиток на суму понад 450 000 гривень.

За процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури, слідчі повідомили про підозру директорці у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 – ч. 1 ст. 366 КК України (Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах, вчинена в умовах воєнного стану. Організація службовою особою внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей). За вчинене їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Відділ комунікації поліції Вінницької області