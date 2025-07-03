На Вінниччині повідомили про підозру працівнику закладу, в якому масово отруїлися люди, серед яких 10 дітей

Жителю Калинівки повідомлено про підозру у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням (ч. 1 ст. 325 КК України).

За даними слідства, чоловік порушив вимоги санітарного законодавства та приготував шаурму з порушенням санітарно-гігієнічного режиму з вмістом Salmonella Enteritidis.

Внаслідок його недбалості на лікарняних ліжках опинилося 10 дітей та 19 дорослих.

Під час проведеного обшуку у закладі харчування виявлено та вилучено м’ясні вироби без маркування та документів, а також інші продукти, стосовно яких проводяться мікробіологічні дослідження.

Наразі вирішується питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділення відділення № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури