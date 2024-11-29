На Вінниччині правоохоронці запобігли скоєнню вбивства засудженого у виправній колонії

Фігурант мав ліквідувати 34 річного засудженого, який позиціонує себе в кримінальній спільноті, як «смотрящий» за установою виконання покарань, з котрим у нього склалися неприязні стосунки через розподіл злочинного впливу, однак правоохоронці спрацювали на випередження. Тепер йому загрожує новий термін ув’язнення – до 15 років.

Інформацію про те, що 46-річний в’язень прийняв рішення про вбивство іншого засудженого, з котрим разом відбуває покарання у Стрижавській виправній колонії, отримали оперативники установи виконання покарань та Управління стратегічних розслідувань. Щоб попередити особливо тяжкий злочин, 21 листопада поліцейські провели ряд слідчих дій в колонії. В ході санкціонованих обшуків вилучили заточений електрод, яким зловмисник мав намір вбити опонента, записники з чорновими записами та інші речові докази.

Чоловіка затримали у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у готуванні до умисного вбивства (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що на замовлення підозрюваного один з в’язнів виготовив та передав йому «заточку». Фігурант скотчем прикріпив знаряддя злочину до руки й сховав під одягом. Потім умисно порушив правила внутрішнього розпорядку установи, щоб потрапити до дисциплінарного ізолятора, де вже знаходилась потенційна жертва, але завершити задумане не встиг – завадили правоохоронці.

Заходи з викриття та документування кримінального правопорушення проводили слідчі слідчого управління, співробітники Управління стратегічних розслідувань спільно та УСБУ, оперативними працівниками Стрижавської виправної колонії (№ 81) та Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, силову підтримку надавали бійці спецпідрозділу КОРД, батальйону поліції особливого призначення та воєнізованого формування «Циклон», процесуальне керівництво – Вінницька обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області