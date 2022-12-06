На Вінниччині припинено діяльність підпільного цеху з виробництва дизельного пального (фото)

Вінницькою обласною прокуратурою спільно з Немирівською окружною прокуратурою та УСБУ у Вінницькій області за участі ГУ ДПС у Вінницькій області в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, виявлено факт незаконної реалізації дизельного пального.

Встановлено, що місцевим жителем на території одного з приватних підприємств у Вінницькому районі здійснюється незаконна діяльність, пов’язана з виготовленням, зберіганням та збутом дизельного пального. Вказаний підпільний цех діяв без будь-яких дозвільних документів.

Вжитими правоохоронцями заходами зупинено незаконне виробництво підакцизних товарів. У ході обшуку виявлено чорнову бухгалтерію, обладнання, готову продукцію загальним об’ємом більше 20 тонн та близько 40 тонн сировини. Встановлено, що потужність підпільного цеху становила понад 150 тонн пального на місяць на суму більше 7 млн грн.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення законності походження пального, його якості та законності здійснення підприємницької діяльності.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури