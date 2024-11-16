На Вінниччині шахрай ошукав військового на 100 000 гривень

30-річний зловмисник пообіцяв жінці, чоловік якої загинув на фронті у кінці 2022 року, відремонтувати автомобіль і надалі передати його на потреби Збройних сил України. Проте, замість ремонту і передачі автомобіля військовим, він продав позашляховик та привласнив гроші.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році до підозрюваного звернулась дружина полеглого воїна. Жінка попросила допомогти відремонтувати пікап, яким користувався на фронті покійний чоловік, та передати його передову тим підрозділам ЗСУ, які мають в цьому потребу. Зловмисник погодився і забрав у жінки позашляховик.

У 2024 році до зловмисника звернулись військові з проханням допомогти придбати автомобіль з підвищеною прохідністю. Знаючи, що переданий вдовою автомобіль Nissan завезений на територію України, як гуманітарна допомога і відсудження його заборонене, він вирішив його продати останнім за 100 000 гривень.

Дії чоловіка дізнавачі Відділу поліції № 5 Вінницького районного управління кваліфікували за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснювала Немирівська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області