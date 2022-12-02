На Вінниччині співробітника поліції підозрюють у замаху на вбивство кількох осіб

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури посадовій особі з числа керівного складу одного з районних управлінь поліції Вінницької області повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 7 ч. 2 ст.115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2022 правоохоронець у вечірній позаробочий час перебував в стані алкогольного сп’яніння у громадському місці. При цьому він мав при собі табельну вогнепальну зрою, яку не здав у встановленому порядку.

На пропозицію перехожих, які запропонували йому та його колезі допомогу, поліцейський відреагував неадекватно та безпричинно почав стрілянину зі зброї, спорядженої бойовими набоями, у напрямку людей, серед яких були й діти.

Одним із пострілів підозрюваний завдав вогнепального поранення 18-річному юнакові, кількома іншими – пошкодив автомобілі громадян. На щастя, на сьогодні життю та здоров’ю пораненого хлопця нічого не загрожує.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому. Вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин вчиненого правопорушення.

Суд підтримав позицію прокурора та на час слідства підозрюваному обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави та відсторонив його від займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури