На Вінниччині суд виправдав військовозобов’язаного за відмову мобілізуватися

За словами чоловіка, заяву про відмову від проходження служби порадили написати працівники військкомату.

Липовецький районний суд Вінницької області виправдав місцевого жителя, обвинуваченого в ухиленні від мобілізації.

Згідно з вироком суду, уродженець смт Липовець був визнаний придатним до несення військової служби та цьогоріч 24 лютого прибув з речами до військкомату.

За його словами, працівники установи заявили, що якщо він боїться, то може написати заяву про відмову. Також чоловіку сказали, що він не підходить, бо ніде не служив.

Військовозобов’язаний на це відповів, що хоче воювати, але не може, бо має хворі ноги і погано ходить, а лікарі на його зауваження не звернули уваги.

Будучи напідпитку, він протягом трьох годин очікував автобус на відправку, а потім на пропозицію працівників військкомату написав заяву.

Чоловіка звинуватили у тому, що він відмовився від проходження військової служби, подавши письмову заяву начальнику військкомату. У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав.

У вироку зазначається, що прокурором не надано суду жодних доказів, окрім цієї заяви, яка взагалі спростовує висунуте обвинувачення.

Зокрема зазначається, що вказаний чоловік був присутній у поіменних списках військовозобов’язаних та резервістів від 23 лютого – у відмітках значиться “п’яний”. Саме на цю дату його й було викликано за повісткою.

“Тобто, згідно наданих доказів, чоловік міг уникнути чи відмовлятись від відправки до ЗСУ саме 23 лютого, а не 24-го, оскільки доказів, що його цього дня викликали чи включали до якоїсь команди на відправку суду не надано. А саме по собі подання заяви 24 лютого не може свідчити про ухилення від мобілізації”, – йдеться у документі.

Суд виправдав військовозобов’язаного, вирішивши, що його вина не доведена. На вирок може бути подана апеляція.

Покарання за ухилення від мобілізації в Україні

В Україні за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Однак реальне покарання можуть замінити іспитовим строком, що дуже часто відбувається в Україні.

Наприклад, у Харкові за ухилення від мобілізації до 3 років ув’язнення засудили місцевого жителя. Однак його звільнили від відбування призначеного покарання з дворічним іспитовим строком.

Згодом апеляційний суд змінив вирок, призначивши 3 роки в’язниці з реальним відбуванням покарання. // УНІАН