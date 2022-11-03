На вінниччині судитимуть чоловіка, який у стані сп’яніння збив на смерть двох людей

Прокурором Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно 67-річного жителя Хмельницької області, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинили загибель кількох осіб), та ч. 1 ст. 135 КК України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан).

Слідством установлено, що 11.09.2022 близько 16 години обвинувачений, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись проїжджою частиною дороги по вулиці Центральній в с. Васютинці Жмеринського району, на заокругленні дороги ліворуч по напрямку його руху, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого не впорався з керуванням, виїхав на праве узбіччя по напрямку свого руху, де допустив наїзд на двох пішоходів похилого віку, які рухалися узбіччям у попутному напрямку.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілі загинули: чоловік – на місці події, жінка – в лікарні.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів у судовому порядку, чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури