На Вінниччині судитимуть директора товариства, яке незаконно видобуло корисних копалин на ₴140 мільйонів

55-річний посадовець за відсутності спеціального дозволу на розробку надр сприяв у незаконному видобутку корисних копалин.

В ході досудового розслідування слідчі слідчого управління встановили, що директор товариства, яке займається розробкою родовищ корисних копалин у Гайсинському районі, після призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, продовжував загальне керівництво з незаконного видобутку граніту.

Впродовж 2018-2019 років товариство видобуло майже 50 тисяч метрів кубічних корисних копалин, завдавши збитку державі на суму 140 мільйонів гривень. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснювала спеціалізована екологічна прокуратура Вінницької обласної прокуратури, оперативний супровід – працівники Управління СБУ у Вінницькій області.

Обвинувальний акт з матеріалами справи скеровані до суду.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області