На Вінниччині судитимуть учасників ОЗГ, які організували мережу підпільних гральних закладів по всій області

Слідчі слідчого управління завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 13 осіб, які восени минулого року налагодили незаконний бізнес з проведення азартних ігор.

Нагадаємо, що правоохоронці задокументували незаконну діяльність організованої групи, яку створили 32-річний та 48-річний організатори.

У чотирьох містах регіону в орендованих нежитлових приміщеннях налагодили нелегальний бізнес з проведення азартних ігор, який ретельно конспірували. Заклади функціонували в закритому режимі й тільки для перевірених клієнтів.

Оперативний супровід забезпечували співробітники УСР у Вінницькій області ДСР НПУ та УСБУ у Вінницькій області. Силову підтримку здійснювали спецпризначенці КОРДу.

За процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури слідчі висунули обвинувачення двом організаторам та чотирьом виконавцям у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (Організація, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організація, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Також висунуте обвинувачення семи пособникам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 (Організація, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організація, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт та зібрані матеріали розслідування поліцейські скерували до суду.

Санкція статті передбачає штраф до 850 тисяч гривень з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Відділ комунікації поліції Вінницької області