На Вінниччині судитимуть водія, з вини якого у ДТП загинули троє людей

Прокурором Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно 54-річного жителя Могилів-Подільського району, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.09.2022 близько 10 години підозрюваний, керуючи технічно-справним автомобілем, рухаючись ділянкою автодороги «Вінниця – Могилів-Подільський», неподалік с. Носківці Жмеринського району Вінницької області, не врахував швидкості руху та дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції та інтервалу, змінив напрямок руху, не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам дорожнього руху, перетнув суцільну лінію горизонтальної дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з двома мотоциклами, які рухалися по належній смузі руху у зустрічному напрямку.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водії мотоциклів, а також пасажирка мотоцикла від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину у судовому порядку, чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Будьте уважними та обережними керуючи транспортними засобами!

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури