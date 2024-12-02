На Вінниччині у ДТП загинули троє людей та ще троє травмовані (фото)
Смертельна ДТП за участю автомобіля Mercedes Е-280 сталась неподалік смт Вапнярка Тульчинського району.
За попередньою інформацією слідства, 1 грудня близько 12:20 22-річна водійка транспортного засобу не впоралась із керуванням та допустила зʼїзд у кювет, де автомобіль перевернувся.
Внаслідок ДТП керманичка та її 22 та 31-річні пасажири, жителі Крижопільського району від отриманих травм загинули на місці події.
Також із тілесними ушкодженнями до лікарні доставлено 29-річну жительку Тульчинського району та 3-річних дівчинку та хлопчика.
На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, медики та працівники ДСНС. За фактом ДТП слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.
Причини та обставини аварії встановлюються.
Інформація оновлюється.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet