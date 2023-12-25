На Вінниччині у громадян РФ конфіскували ще 3 ділянки вартістю 1,8 млн. гривень

За позовами Жмеринської та Могилів-Подільської окружних прокуратур судами ухвалені рішення про конфіскацію у громадян російської федерації земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Йдеться про конфіскацію на користь держави 3-х ділянок загальною площею 8,6 га загальною вартістю 1,8 млн гривень на території відповідно Жмеринської, Северинівської та Серебрійської громад Вінниччини.

У порушення норм українського законодавства іноземці не відчужили протягом року отриману у власність землю, відтак прокуратура ініціювала процедуру в судовому порядку.

Загалом у 2023 році органи прокуратури Вінниччини у цій сфері подали 88 позовних заяв, з яких на сьогодні 36 задоволено та виконано 7 рішень суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури