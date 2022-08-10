На Вінниччині у суді було доведено винуватість покидька, який зґвалтував малолітню дівчинку

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області підтримав правову позицію ювенального прокурора Хмільницької окружної прокуратури та визнав 35-річного мешканця Хмільницького району винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України.

Прокурором доведено, що на початку 2020 року обвинувачений у соціальних мережах познайомився з 12-річною дівчинкою та під час спілкування з нею у нього виник злочинний умисел, спрямований на вчинення дій сексуального характеру.

Наприкінці вересня 2020 року, приїхавши до малолітньої у село, запропонував дівчинці покататися з ним на автомобілі. Отримавши згоду потерпілої, використовуючи її малолітній вік та довірливий стан, діючи умисно та з метою задоволення статевої пристрасті, привіз потерпілу до будинку своєї покійної матері де, скориставшись фізичною перевагою та відсутністю сторонніх осіб, вчинив стосовно неї дії сексуального характеру.

За результатами судового розгляду судом підтримано позицію прокурора та обвинуваченому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі із внесенням даних особи до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

На цей час вирок законної сили ще не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури