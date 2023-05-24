На Вінниччині учасники злочинного угруповання викрали кабель стратегічного призначення на ₴6 млн.

П’ятеро зловмисників, діючи у складі організованої групи, здійснили крадіжку 30 кілометрів кабелю зв’язку на території Вінницької області. 19 травня слідчі слідчого управління обласного главку поліції повідомили їм про підозру. За вчинене крадіям загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

За словами заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Едгара Папікяна, до складу організованої групи входили чоловіки віком 17, 19, 24, 39 та 43 років, усі родом із Запорізької області. Найстарший із них виконував роль організатора. Двоє зловмисників раніше мали проблеми із законом за вчинення майнових злочинів.

Підозрювані заздалегідь планували вчинення крадіжок та ретельно готувались до них. Вони розподіляли між собою ролі, вживали заходів конспірації з метою недопущення їх викриття сторонніми особами, попередньо обстежували територію, прилеглу до об’єктів своїх злочинів, можливі шляхи підходу та відходу з місця вчинення кримінального правопорушення. З місця події вони зникали на автомобілі.

Затримали крадіїв працівники Управління карного розшуку та Відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції 12 січня. Трьох – безпосередньо на місці злочину в Гайсинському районі. Ще двох, яким вдалось втекти на автомобілі з місця події, оперативники розшукали у м. Вінниця.

Поліцейські встановили причетність підозрюваних до 44 аналогічних епізодів.

Під час проведення невідкладних процесуальних дій, слідчі вилучили крадений кабель, мобільні телефони, автомобіль правопорушників, інструмент та обладнання, які підозрювані використовували під час злочинної діяльності, зокрема, трасошукач, лопати, металошукачі та інше.

За цим фактом слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ч. 4 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Вінницькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Відділ комунікації поліції Вінницької області