На Вінниччині в ДТП загинули жінка та трирічна дитина (фото)

24 січня о 19 годині на об’їзній дорозі м. Калинівка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Peugeot та двох Audi. Внаслідок зіткнення травми несумісні з життям отримали двоє пасажирів Peugeot – 30-річна жінка та її трирічний син.

Попередньо встановлено, що 38-річний водій автомобіля Peugeot, під час розвороту не надав переваги в русі зустрічному автомобілю Audi, внаслідок чого відбулось зіткнення. Після удару Peugeot продовжив рух та зіткнувся з ще одним легковиком Audi.

Стан водіїв встановлюється. За кермом автомобілів Audi перебували чоловіки, віком 21 та 31 роки. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.

Встановлюються обставини автопригоди. За цим фактом слідчим управлінням буде відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області